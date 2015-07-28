Семенченко прокомментировал "выход" "Донбасса" из Широкино: Это пока обычная ротация (видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Самопомочи", бывший комбат батальона Семен Семенченко.

"Ночной выход батальона "Донбасс" из Широкино, о котором сейчас сообщают СМИ - не "полный выход", а пока обычная ротация. Так происходит уже полгода. "Донбасс" сменил "Азов", а потом через пять дней - наоборот. Но на этот раз вместо "Азова" добровольцев сменили морские пехотинцы", - говорится в сообщении.

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Семенченко отметил, что "через пять дней "Донбасс" должен был бы заступать обратно, так как письменного приказа на выполнение другой задачи - до сих пор нет".

Однако, по словам Семенченко, до 3 августа все украинские войска должны будут покинуть Широкино.

"Журналисты подняли шум по поводу "молодых неопытных парней из морской пехоты", пришедших на смену добровольцам, воюющим полтора года. Хочу их "успокоить". До 3 августа должна быть найдена форма вывода украинских войск из Широкино. Об этом четко и ясно заявил офис Елисейского дворца. Об этом заявил Путин. Об этом спокойно так себе говорили генералы и депутаты... Так что вряд ли хлопцам что-то грозит за время, оставшееся до 3 августа", - подчеркнул нардеп.

Как отмечается, "Донбасс" должен вернуться к выполнению задач в Широкино через 5 дней, если не получит другого приказа.

Как сообщал УНИАН, бойцы батальона Национальной гвардии "Донбасс" начали покидать свои позиции в Широкино.