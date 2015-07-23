За сутки на Донбассе ранены 7 украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствии боевах действий погибших наших военных не было, однако семеро бойцов получили ранения", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки террористы осуществили 86 обстрелов позиций сил АТО и дважды стреляли по мирным населенным пунктам.