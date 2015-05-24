Боевики продолжают применять запрещенное Минскими соглашениями оружие

Боевики продолжают применять против силовиков, задействованных в контртеррористической операции, вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

Представитель АП отметил, что ситуация в зоне АТО остается сложной, однако, по его словам, на протяжении последних дней фиксируется незначительное снижение интенсивности обстрелов со стороны боевиков.

Читайте такжеЗа минувшие сутки на Донбассе ранены пятеро украинских военных"Вместе с тем боевики активно применяют против сил АТО вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями", - подчеркнул Мотузяник.

В связи с этим он отметил, что за минувшие сутки зафиксировано два факта ведения огня боевиками по украинским позициям из танка, 8 раз - из минометов калибром 120-мм, а также 6 фактов ведения огня из артиллерии калибром 122-мм.

Мотузяник отметил, что "украинские военные дают достойный отпор врагу на все его незаконные действия".