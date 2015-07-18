За прошедшие сутки в зоне АТО погиб военный, пятеро получили ранения
13:14, 18 июля 2015Война
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За сутки Украина потеряла одного военного.
Иллюстративная фотография / Фото УНИАН
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военнослужащий, еще пятеро получили ранения.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
"Мы потеряли одного бойца, еще пятеро получили ранения", - сказал Лысенко.
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