За прошедшие сутки в зоне АТО погиб военный, пятеро получили ранения

13:14, 18 июля 2015
Война
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За сутки Украина потеряла одного военного.

Военные / Фото УНИАН

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военнослужащий, еще пятеро получили ранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

"Мы потеряли одного бойца, еще пятеро получили ранения", - сказал Лысенко.

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