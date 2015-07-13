Новая газета: сбивший Боинг "Бук" прибыл из России, ракета могла быть украинской

Об этом говорится в опубликованном сегодня расследовании Новой газеты, в этой части ссылающемся на "рассказы людей, воюющих в «ДНР» и «ЛНР»: как рядовых сепаратистов и полевых командиров, так и тех, кто имел непосредственное отношение к военному руководству самопровозглашенных республик". Как утверждается в статье, каждый факт подтвержден минимум из двух источников.

По данным расследования, ЗРК прошел границу на КПП «Северный», что находится рядом с городом Краснодон, впоследствии передвигался исключительно после 22.00, то есть во время комендантского часа.

В Краснодоне "Бук" разместили в пустующих армейских складах, где он и простоял весь световой день. Отдельно авторы отмечают, что ракетная установка, согласно данным источников, была доставлена на территорию "ЛНР" без боекомплекта, то есть — без ракет, объясняя, что к "Бук-М1-2" подходят ракеты для "Бук-М1".

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Источники газеты в "ДНР" уверяли, что ракету (возможно, захваченную в воинской части) экипаж "Бука" получил от сепаратистов.

Утром 17 июля «Бук» был отправлен на позиции в район Снежного. Этот момент был зафиксирован местными жителями, около 12.15 его видел и внештатный корреспондент НГ: «Бук» шел своим ходом, уже с четырьмя ракетками. По словам очевидцев, люди, ехавшие на пусковой установке, не были похожи на местных сепаратистов. По прибытии на место расчету была дана команда во второй половине дня ждать военно-транспортный Ан-26 украинских ВВС.

Около 20.00 17 июля, уже после крушения «Боинга», «Бук» был замечен на шоссе, ведущем из Снежного в направлении Матвеева Кургана Ростовской области. В ночь с 17-го на 18-е установка была переброшена через границу.