Ситуация в зоне АТО контролируется украинскими военными

Об этом на своей странице в соцсети сообщает пресс-центр АТО. "Около 7 утра пророссийские бандформирования осуществили артиллерийский обстрел из орудий калибра 152 мм позиций защитников Украины в районе населенного пункта Бахчевик на Мариупольском направлении. Около 14-ти часов и потом с 16.00 в течение часа боевики вели мощный артиллерийский обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Пески Донецкой области", - говорится в сообщении.

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В пресс-центре отметили, что по состоянию на 18.00 пророссийские бандформирования более 20 раз применяли во время обстрелов позиций украинских войск стрелковое оружие, минометы и гранатометы. "На Донецком направлении – в районах населенных пунктов Опытное, Марьинка, Авдеевка, и снова - Пески. На Луганском – Крымское, Станица Луганская, Трехизбенка. Отметим, что позиции сил АТО размещены за пределами этих населенных пунктов, чтобы обезопасить жизнь мирных жителей от преступных деяний пророссийских бандформирований", - сообщает пресс-центр АТО.

В пресс-центре подчеркивают, что руководству сил АТО известны все перемещения и места размещения личного состава и техники противника.