Боевики удвоили обстрелы позиций украинских военных в зоне АТО – Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«После короткого затишья боевые действия на востоке Украины снова активизировались. Количество обстрелов незаконных вооруженных формирований выросло практически вдвое. Несмотря на отсутствие фактов массированного применения тяжелой артиллерии против сил АТО, ситуация на Донецком и Луганском направлениях остается напряженной», - заявил он.

Читайте такжеИз России в Иловайск прибыли 6 вагонов с боеприпасами для террористов - Тимчук

По словам Мотузяника, на Луганском направлении обстановка является достаточно напряженной, но контролируемой. Вчера боевики активизировались на востоке области – в районе Счастья и Станицы Луганской, «пытаясь досадить нашим подразделениям, которые дислоцируются на левом берегу Северского Донца. Также несколько эпизодов нарушения режима тишины зафиксировано к северу от Первомайска – в районе пгт Донецкий и села Золотое», - сказал он.

На Донецком направлении не прекращаются перестрелки и минометные обстрелы наших позиций в районе Луганского. Там было отражено нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы.

«Учитывая стратегическое значение Светлодарской агломерации и местной ТЭС, противник пытается найти слабые места в нашей обороне как с южного, так и с восточного направления. В районе Горловки продолжается относительное затишье – зафиксировано лишь несколько незначительных вооруженных провокаций и несколько минометных обстрелов в районе пгт Новгородское, где расположена железнодорожная станция Фенольная. В то же время, по оперативной информации, боевики проводят ротацию для усиления контингента в районе Горловской агломерации», - сказал представитель АП по вопросам АТО.

Кроме того, по данным Мотузяника, на запад от Донецка эпицентром боевых действий вчера была Марьинка, где перестрелки продолжались целый день. В целом ситуация в районе аэропорта остается неизменной – стабильно неспокойной и контролируемой со стороны сил АТО.