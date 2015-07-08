На Луганщине боевики обстреляли "КамАЗ" сил АТО: один военный погиб, трое ранены

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, Лопаскино расположено в 15 км от Трехизбенки на левом берегу Северского Донца, по руслу которого проходит линия фронта. Именно в этой местности периодически осуществляется контрабанда алкоголя, продуктов с контролируемой Украиной территории на оккупированную боевиками часть Луганской области.

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«Украинские военные контролировали участок вдоль Северского Донца, чтобы не допустить попыток переправки грузов, за что и были обстреляны из автоматов и гранатометов. Огонь велся с правого (оккупированного) берега реки, ширина которой здесь всего метров двадцать. Один из бойцов (26 лет) получил тяжелые осколочные и пулевые ранения. Вскоре после госпитализации он, к сожалению, умер. Еще трое военных с ранениями разной степени тяжести находятся в больнице», - сказано в сообщении.