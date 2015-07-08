За сутки на Донбассе погибли двое бойцов АТО, 10 получили ранения
12:58, 08 июля 2015Война
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В минувшие сутки в зоне проведения АТО на востоке Украины в результате активных боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, 10 бойцов получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, с 18.00 до полуночи 7 июля террористы 40 раз обстреляли украинских военных.
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