За сутки на Донбассе погибли двое бойцов АТО, 10 получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, с 18.00 до полуночи 7 июля террористы 40 раз обстреляли украинских военных.