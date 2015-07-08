Боевики усилили обстрелы в зоне АТО, используют запрещенное Минскими соглашениями оружие

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Лишь с 18 по 24 часа по всей линии разграничения боевики 40 раз обстрелялипозиций сил АТО.

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"В 22.00 в районе н.п. Луганское украинские военные обнаружили диверсионно-разведывательную группу боевиков. Используя только стрелковое оружие, наши воины заставили диверсантов отступить. Со 120-мм минометов, нагло нарушая Минские договоренности, пророссийские бандформирования совершили обстрелы сил АТО вблизи н.п. Новогригорьевка, на Мариупольском направлении, и трижды – н.п. Пески - в 20.46, 21 часов и 22.55", - говорится в сообщении.

Также враг из стрелкового оружия и 82-мм минометов вел обстрелы позиций сил АТО в районах н.п. Счастье, Троицкое, что на Луганщине, Авдеевка, Новгородское, Марьинка, Луганское, Лозовое, Кирово, Светлодарское, Майорск, что в Донецкой области.

Сегодня, 8 июля, по состоянию на шесть часов утра, незаконные вооруженные формирования обстреляли наши позиции из стрелкового оружия в районах н.п. Станица Луганская, Опытное, Марьинка, Пески.

"Ситуация в зоне проведения АТО находится под контролем украинских военных. Наши бойцы, строго соблюдая Минские договоренности, устойчиво удерживают оборонительные рубежи и дают достойный отпор оккупантам", - отметили в штабе.