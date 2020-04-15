"Ответили на каждый обстрел": в штабе рассказали, как силы ООС вчера реагировали на обстрелы оккупантов

Агрессивные и преступные действия со стороны российских оккупантов безнаказанными не остались, утверждают в пресс-центре штаба ООС.

14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили девять обстрелов позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС, украинские воины решительно открывали огонь в ответ, заставляя противника к возобновлению режима «Тишина».

Все обстрелы за прошедшие сутки зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, оккупационные войска четыре раза открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле Авдеевки, Песков и Павлополя.

Против защитников Красногоровки враг использовал станковые противотанковые гранатометы.

Рядом с Новомихайловкой российские наемники применили против украинских военнослужащих ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вечером противник вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Старогнатовка, Тарамчук и Каменка.

«В результате вражеских обстрелов вчера двое наших героев получили ранения, один воин понес боевого поражения. Агрессивные и преступные действия со стороны российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. На каждый обстрел противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников. Потери вооруженных формирований РФ уточняются», – говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.