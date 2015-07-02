В Донецкой области на линии разграничения начнут продавать продукты питания и лекарства - председатель ОГА

Об этом на брифинге в Краматорске заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сообщает ТСН.

"Я вчера встречался с премьером и президентом. Получено разрешение на строительство логистических центров на КПВВ. Тогда любой может подойти и купить там продукты питания и лекарства", - сказал Жебривский.

По словам главы Донецкой области, сейчас разрабатывается соответствующая методология и через 10-14 дней логистические центры начнут свою работу. Жебривский сказал, что возможность поставки гуманитарных грузов на оккупированную территорию существует, но "проблема в том, что на той стороне их не готовы принимать".

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