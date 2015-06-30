Боевики из запрещенной артиллерии обстреляли населенные пункты на Мариупольском направлении

Сегодня под плотный огонь запрещенной артиллерии боевиков попали населенные пункты на Мариупольском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

Как отметили в пресс-центре, эпицентром преступлений против украинских воинов и циничного нарушения Минских договоренностей сегодня стало Мариупольское направление.

«Под плотным огнем запрещенной артиллерии там оказались Широкино, Николаевка, Петровское и Богдановка. Враг применял 82- и 120-мм минометы, гранатометы разных систем и стрелковое оружие», - сообщили в пресс-центре, отметив, что «в ответ на агрессию украинские воины подавляют огневые точки захватчиков из незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения».

«В районе оккупированного Донецка 120-мм мины падали возле Новгородского. По Марьинке, Пескам и шахте «Бутовка» стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», - отметили в пресс-центре.