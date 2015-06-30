Боевики из запрещенной артиллерии обстреляли населенные пункты на Мариупольском направлении
В ответ на агрессию военные подавляют огневые точки захватчиков из незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения.
Сегодня под плотный огонь запрещенной артиллерии боевиков попали населенные пункты на Мариупольском направлении.
Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.
Как отметили в пресс-центре, эпицентром преступлений против украинских воинов и циничного нарушения Минских договоренностей сегодня стало Мариупольское направление.
«Под плотным огнем запрещенной артиллерии там оказались Широкино, Николаевка, Петровское и Богдановка. Враг применял 82- и 120-мм минометы, гранатометы разных систем и стрелковое оружие», - сообщили в пресс-центре, отметив, что «в ответ на агрессию украинские воины подавляют огневые точки захватчиков из незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения».
«В районе оккупированного Донецка 120-мм мины падали возле Новгородского. По Марьинке, Пескам и шахте «Бутовка» стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», - отметили в пресс-центре.