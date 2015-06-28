ОБСЕ фиксирует танки боевиков за пределами дислокации

Несмотря на заявления сторон об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения, наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют движение вооружения и его присутствие в районах, которые не соответствуют линии разграничения по Минским соглашениям.

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Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, обнародованном 27 июня, передает Украинская правда.

"В нескольких районах, контролируемых украинской стороной, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 12 танков (Т-64, Т-72 и неизвестного типа), некоторые из них во время транспортировки", - говорится в отчете.

Вместе с тем на территории, контролируемой боевиками "ЛНР" наблюдатели зафиксировали 18 танков (Т-64) и 15 военных грузовиков, выполняющих учения.

Кроме того наблюдатели посетили на территории, подконтрольной боевикам, четыре площадки для дислокации тяжелого вооружения.

"На трех из них было зафиксировано все ранее указанное оружие. На четвертом месте наблюдатели не смогли сравнить серийные номера предыдущих записей, поскольку лишь одному наблюдателю миссии ОБСЕ было разрешено войти на территорию, но без ноутбука", - отметили в отчете.