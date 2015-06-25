ОБСЕ: ситуация в районе донецкого аэропорта остается напряженной

Об этом говорится в отчете миссии за 23 июня, опубликованном 24 июня, пишет РБК-Украина.

"Ситуация в аэропорту "Донецк" и вокруг него остается напряженной. Между 12:35 и 18:00 часов, находясь в пункте наблюдения Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в центральном железнодорожном вокзале Донецка, СММ слышала, и в некоторых случаях видела, 139 взрывов снарядов, выпущенных из артиллерии, минометов (82-мм и 120-мм), попавших в 2.5-10 км на север, северо-восток, северо-северо-восток, северо-северо-запад, северо-запад, юго-запад и запад. Бой продолжался во второй половине дня, несмотря на две попытки СЦКК добиться прекращения огня между сторонами", - говорится в отчете.

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Также в организации отметили, что ситуация в Мариуполе и Широкино оставалась относительно спокойной.

Как сообщал УНИАН, ситуация на линии столкновения сторон конфликта на Донбассе значительно ухудшилась. Это ухудшение продолжается с конца апреля, сказал заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александер Хуг. Постоянно растет число раненых и погибших среди гражданского населения, а это свидетельствует об усилении напряженности и активности боевых действий на линии столкновения и вне ее, сказал он.