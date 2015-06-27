За сутки в зоне АТО ранены 5 украинских военных, погибших нет

За минувшие сутки в зоне АТО погибших украинских военных нет, пятеро бойцов получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге.

Также Лысенко сообщил, что на Мариупольском направлении боевики подтянули крупнокалиберную артиллерию к линии соприкосновения и активно ее

Он отметил, что «обычно провокации осуществляются в темное время суток, когда наблюдение затруднено». В частности, по его словам, вчера вечером террористы начали мощный артиллерийский обстрел украинских позиций в Широкино и Староигнатовке. Огонь велся со стороны Саханки, где сосредоточены орудия и 120-мм минометы противника, и со стороны Новоласпы, где развернуты вражеские САУ и танки.

Лысенко сообщил, что на Донецком направлении оперативная обстановка остается неизменной. «Боевые действия на участке между Марьинкой и Авдеевкой продолжаются практически круглосуточно, а после захода солнца НВФ начинают активно применять запрещенное вооружение, которое развернуто по всей линии фронта, в том числе и в жилых кварталах Донецка. В результате огня крупнокалиберного оружия НВФ под огнем оказываются и населенные пункты на расстоянии 5-8 км от линии соприкосновения», - добавил он.

По его словам, в районе Горловки ситуация остается относительно стабильной, провокации боевиков имеют единичный характер, однако использование танков со стороны НВФ свидетельствует о накоплении значительных сил противника на этом плацдарме.

Лысенко сообщил, что вчера в зоне АТО зафиксировано 8 полетов вражеских беспилотных летательных аппаратов.