Лысенко: в районе Широкино, донецкого аэропорта и Марьинки бои идут непрерывно

Об этом сообщил представитель администрации президента (АП) по вопросам АТО Андрей Лысенко. "На Мариупольском направлении боевые действия в Широкино велись в круглосуточном режиме. Противник применяет широкий спектр вооружения, в том числе реактивные установки "Град-П". Также зафиксирована активная работа вражеских снайперов", - отметил он.

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По словам Андрея Лысенко, на Донецком направлении ситуация сложная – боевые действия в районе аэропорта и Марьинки также продолжаются непрерывно. Под Горловкой ситуация относительно стабильная: несмотря на ряд вражеских провокаций, применения тяжелого вооружения террористами не зафиксировано.

Кроме того, по данным представителя АП по вопросам АТО, на Луганском направлении боевики провели серию обстрелов украинских позиций поздно вечером. Наиболее сложная ситуация – в городе Счастье, где в результате вражеского минометного огня ранены двое гражданских. Также вооруженные провокации противника были осуществлены в Попасной, Новотошковском и Станице Луганской.