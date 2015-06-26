В район Донецкого аэропорта прибыло 150 террористов на армейских грузовиках – Тымчук

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы "Информационное сопротивление", пишет на своей странице в Facebook координатор группы, народный депутат Украины Дмитрий Тымчук .

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"Около 150 террористов на армейских грузовиках были переброшены для усиления группировки, дислоцированной в районе Донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.

В районе н. п. Николаевка зафиксировано прибытие гаубичной батареи в составе 4 орудий Д-30.

Кроме того, отмечается, что "через Шахтерск на восток проехала колонна из джипа "Лексус", 2-х БТР-80 и командно-штабной машины (КШМ), а также трейлера МАЗ-537 с ЗРК "ТОР-М1".

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Зафиксировано батарею (3 единицы) 120-мм орудий 2Б16 "НОНА-К" на марше через Алчевск в Перевальск. В той же колонне - 4 "Урала" с боевиками на борту.

"Через Шахтерск прошло 3 джипа "Тойота" с обозначениями "ОБСЕ" в сторону позиций террористов (остановились на базе боевиков). Один с прицепом оранжевого цвета (1м х 1м). Через некоторое время все три джипа выехали с базы боевиков уже без прицепа", - отмечает "Информационное сопротивление".