Ночью боевики почти непрерывно обстреливали Станицу Луганскую – погибла мирная жительница

В Луганской области за минувшие сутки, 26 июня, боевики обстреляли Станицу Луганскую, в результате погибла мирная жительница, перебиты коммуникации.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, начиная с вечера пятницы (26.06) и до утра субботы, боевики почти непрерывно обстреливали Станицу Луганскую из минометов, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР).

Наиболее интенсивные огневые удары были нанесены в период с 20.30 до полуночи. Мины взрывались в том числе в самом центре поселка, там поврежден узел связи. Одна из противотанковых ракет воткнулась в землю, не взорвавшись, прямо у здания районной государственной администрации. Остатки минометной мины (хвостовая часть) разбили окно и залетели в один из кабинетов райадминистрации.

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На улицах 1 Мая и Барбашова в результате прямых попаданий сгорели два частных дома. Во время ночного обстрела на ул. Донецкой под огонь попала и погибла местная жительница (ее возраст сейчас выясняется), говорится в сообщении.

"Со вчерашнего дня в поселке и восьми близлежащих селах отсутствует свет, соответственно, нет центральной воды и весьма затруднена связь. Электроэнергия в эту часть района поступает из России через оккупированные территории. Сейчас в Станицу направлены силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые обеспечат ключевые объекты жизнедеятельности электроэнергией с помощью генераторов, а также развозить спецтранспортом воду местным жителям", - отмечено в сообщении.