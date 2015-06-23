Боевики активно перебрасывают артиллерию в район Горловки и Мариуполя - Тымчук

Отмечается активная переброска артиллерии и бронетехники террористов в район населеного пункта Горловка.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

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«Она концентрируется в районах севернее и западнее данного н.п. В самой Горловке зафиксирована передислокация бронегруппы боевиков (7 танков + 2 БМП-2 + 1 МТ-ЛБ + несколько «Уралов») в район шахты им.Ленина», - написал он.

В район Тельманово, по его словам, прибыла бронегруппа - 2 БТР-80, 1 БМП-2, 1 БМП-1, а также до 70 боевиков на автобусах.

В районе Новоазовска зафиксировано перемещение артиллерии (6 орудий Д-30) в сторону Мариуполя.