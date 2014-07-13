На Луганском тепловозостроительном заводе готовы цеха по ремонту бронетехники террористов
На Луганском тепловозостроительном заводе (ЛТЗ) им. Октябрьской революции уже подготовлены 4 цеха по ремонту и восстановлению бронетехники для боевиков террористической организации "Луганская народная республика" ("ЛНР").
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации "Права справа" Дмитрий Снегирев. Он заверил, что информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего, а также источники, близкие к "ЛНР".
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По их словам, на ЛТЗ, который находится в собственности у россиян, также прибыли российские специалисты, и уже начаты работы по бронированию "Уралов" и КамАЗов. Необходимый металл для бронирования и ремонту российской военной техники поставляется из Алчевского металлургического комбината, уточнил Дмитрий Снегирев.
Он выразил обеспокоенность с тем, что у террористов в Луганске "скоро будет свой оборонный производственный цикл".
Как сообщал УНИАН, в Луганске боевики намерены завтра, 14 июля, запустить производство на патронном заводе.