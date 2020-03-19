На Донбассе арестовали мэра, подозреваемого в сепаратизме

В феврале ему сообщили о подозрении и поместили под домашний арест.

На Донетчине арестован городской голова Светлодарска, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, апелляционный суд изменил подозреваемому меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей.

В прокуратуре напомнили, что в мае 2014 года мэр внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении коммунальных помещений для проведения незаконного референдума относительно определения суверенитета так называемой "ДНР".

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В феврале 2020 года ему сообщили о подозрении и поместили под круглосуточный домашний арест. Прокуратура подала апелляцию, после чего мера пресечения была изменена.

"Срок содержания чиновника под стражей определен до 11 апреля 2020 года. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, нардеп из ОПЗЖ, фигурирующий в деле о сепаратизме, претендует на должность в Конституционном суде Украины.