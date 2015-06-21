За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, шестеро получили ранения - Лысенко

Об этом на брифинге сообщил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко.

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое украинских военных, шестеро получили ранения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. Читайте такжеВ результате обстрела блокпостов ранен один пограничник ”За минувшие сутки в результате активных боевых действий, провокаций двое украинских воинов погибли, еще шестеро получили ранения”, - отметил Лысенко.

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