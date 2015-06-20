За минувшие сутки в зоне АТО семеро военных получили ранения, погибших нет - Лысенко
13:13, 20 июня 2015Война
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Лысенко рассказал о потерях украинской армии за сутки.
REUTERS
За минувшие сутки в зоне антитеррористической операции на Донбассе погибших среди украинских военнослужащих нет, семеро получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате активных боевых действий, столкновений и провокаций ни один из наших воинов не погиб, однако семеро получили ранения", - сказал он.
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