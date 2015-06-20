За минувшие сутки в зоне АТО семеро военных получили ранения, погибших нет - Лысенко

За минувшие сутки в зоне антитеррористической операции на Донбассе погибших среди украинских военнослужащих нет, семеро получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ шестую волну мобилизации призовут не служивших ранее украинцев - Генштаб

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий, столкновений и провокаций ни один из наших воинов не погиб, однако семеро получили ранения", - сказал он.