Бирюков: Украина получила 55 бронемашин Saxon (фото)
01:28, 21 июня 2015Война
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55 бронемашин Saxon уже находятся на територии Украины.
55 бронемашин Saxon прибыли в Украину / Facebook Юрий Бирюков
Об этом написал в Facebook советник президента Юрий Бирюков.
"55 бронемашин добрались до Украины и сейчас уже находятся на территории одной из воинских частей - начинается доработка под специализированные задачи", - сообщил он.
Читайте такжеВ зону АТО поступили 10 британских бронемашин SaxonПо словам Бирюкова, 20 машин будут переоборудованы под медэвакуацию первой линии, а 35 - под командно-штабные машины с разной специализацией.
А что так тихо, чего приуныли? Тут такая тема стоит бесхозная - машинки Saxon приехали :)Итак, 55 бронемашин добрались...Posted by Юрий Бирюков on Saturday, June 20, 2015
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