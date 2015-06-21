Бирюков: Украина получила 55 бронемашин Saxon (фото)

Об этом написал в Facebook советник президента Юрий Бирюков.

"55 бронемашин добрались до Украины и сейчас уже находятся на территории одной из воинских частей - начинается доработка под специализированные задачи", - сообщил он.

Читайте такжеВ зону АТО поступили 10 британских бронемашин SaxonПо словам Бирюкова, 20 машин будут переоборудованы под медэвакуацию первой линии, а 35 - под командно-штабные машины с разной специализацией.