Путин фактически признал поставки оружия сепаратистам

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

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"К холодной войне приводят не локальные конфликты, а глобальные решения, например, как выход США в одностороннем порядке из договора о ПРО. Это действительно шаг, который толкает нас всех в гонку вооружений, поскольку меняет глобальную систему безопасности", - сказал Путин, комментируя высказывание модератора, что США считают, что Россия вооружает сепаратистов и использует свои Вооружённые силы, чтобы "подлить масла в огонь" в этом конфликте, что грозит новой "холодной войной".

"Что касается региональных, где бы они не происходили, противоборствующие стороны всегда где-то находят оружие. Это также справедливо и для восточных регионов Украины", - подчеркнул он.

Путин заявил, что если ситуация на востоке Украины будет решаться политическими средствами, то никакого оружия не потребуется, но для этого нужно "желание вести диалог".

Он заявил, что РФ никогда не согласится с тем, что "кто-то где-то будет с кем-то разговаривать с позиции силы с начала с помощью милиции, а потом с помощью спецслужб, а потом с помощью Вооруженных сил".

По его словам, на востоке Украины не было бы оружия, если бы с самого начала пытались решать вопросы мирными средствами.

"Оно там появилось только после того как людей начали убивать с помощью танков, артиллерии, РСЗО, авиации и там появились те, кто сопротивляется. Как только будет предпринята попытка политическими средствами решать вопрос, там и оружия этого не будет", - сказал Путин.