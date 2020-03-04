Первые 11 добровольцев получили статус участника боевых действий - председатель Минветеранов

Коляда отметила, что до завершения будет доведена также работа по определению статуса УБД для добровольцев, которые погибли.

Первые 11 добровольцев, которые принимали участие в войне на Донбассе, получили статус участника боевых действий. Читайте такжеКабмин определил механизм предоставления статуса УБД членам добровольческих формирований Об этом в Facebook сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда. По её словам, в работе комиссии еще более сотни пакетов документов. Также Коляда обнародовала список добровольцев, которые первыми получили статус УБД: Долинский Павел Анатольевич (Добровольческий украинский корпус), Полонников Виталий Васильевич (ДУК), Приймак Екатерина Андреевна (ДУК), Рыбальченко Олег Игоревич (Организация украинских националистов), Фундурат Никита Андреевич (ДУК), Андрушечко Владимир Ростиславович (ДУК/Украинская добровольческая армия), Личико Тарас Владимирович (ОУН/УДА), Мусяк Владимир Игоревич (УДА), Снисар Александр Викторович (ДУК), Збанатский Дмитрий Сергеевич (ОУН) и Гергерт Андрей Любомирович (УДА). Она также отметила, что до завершения будет доведена также работа по определению статуса УБД для добровольцев, которые погибли. Как сообщал УНИАН, 12 февраля Кабмин определил механизм предоставления статуса участника боевых действий членам добровольческих формирований.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter