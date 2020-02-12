"Слишком много УБДшников": в Мариуполе кондуктор цинично выгоняла бойца АТО из маршрутки

Девушка-кондуктор возмущалась и советовала участнику боевых действий подождать другой транспорт на остановке.

В Мариуполе кондуктор маршрутного автобуса пыталась выгнать из салона мужчину, у которого было удостоверение участника боевых действий (УБД).

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на очевидцев.

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Отмечается, что инцидент произошел 11 февраля в 16:22 в маршрутном такси №112 номер АН 3087КТ. Мужчина зашел в салон и показал удостоверение, которое дает ему право на бесплатный проезд, кондуктор в ответ стала возмущаться и кричать.

Она предложила мужчине подождать другой транспорт на остановке, заявив, что "УБДшников стало слишком много".

Когда другие пассажиры начали защищать бойца, кондуктор отметила, что ему нечего делать в городе. "Пусть идет воюет тогда", - закричала она.

Мариупольцы, которые стали свидетелями неприятного инцидента, не понимают, как молодая девушка-кондуктор может так себя вести в отношении защитников Украины.

Руководитель департамента транспорта горсовета Василий Клат, в свою очередь, объяснил, что в подобных случаях нужно обращаться с письменной жалобой, чтобы он мог "уволить или привлечь к ответственности кондуктора".

Как сообщал УНИАН, недавно в Житомире водитель маршрутки оскандалился попыткой отказать в льготном проезде участнику боевых действий на Донбассе Аси Оброткіній.