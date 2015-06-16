Возле Трехизбенки в бою с диверсантами погибли двое военных и двое ранены

Об этом сообщает пресс-служба председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

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Под обстрелы боевиков попал ряд населенных пунктов, еще в нескольких местах произошли боевые столкновения с вражескими диверсантами. "Возле Кряковки (село, входит в Трехизбенский поселковый совет на линии фронта) состоялся бой между украинскими военными и диверсионно-разведывательной группой боевиков, которая проникла на контролируемую Украиной территорию с правого берега Северского Донца. К сожалению, в результате боя двое украинских бойцов погибли, еще двое получили тяжелые ранения", - сообщает пресс-служба. Также уточняется, что раненные военнослужащие в настоящее время " находятся в больнице".

"Ночь и утро в Кряковке и Трехизбенке прошли без обстрелов", - отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, вчера в течение дня и ночи активные боевые действия велись почти по всей линии разграничения в Луганской области.