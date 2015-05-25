Военные отбили атаку диверсантов вблизи Дзержинска – Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«На участке между Ленинским и Нелиповкой ДРГ боевиков (12 человек), под прикрытием интенсивного минометного огня попыталась проникнуть вглубь боевых порядков украинских войск, фактически огибая Артемове и Шумы с юго-запада», - написал он.

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По данным Тимчука, целью ДРГ было раскрыть систему обороны в районе Артемова и по возможности дойти до окрестностей Дзержинска.

Однако, как сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», продвинувшись до ручья Железного, диверсанты боевиков были обнаружены боевой охраной сил АТО и в результате огневого контакта были вынуждены отступить (минимум двое диверсантов ранены).