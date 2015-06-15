В Луганской области за сутки ранены двое военных, боевики усилили огневую агрессию – Москаль

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, в области вновь наблюдается резкое усиление агрессии со стороны террористов.

Кроме обстрела Крымского и гибели одного военнослужащего (о чем уже сообщалось ранее), боевые действия происходили и в других «горячих точках» области на линии разграничения.

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Вчера на автодороге "Бахмутка" в результате минометного обстрела, который велся с оккупированного с. Желобки, осколочные ранения получил один боец. Еще однин военный ранен в Счастье в результате обстрела из автоматического гранатомета. Обоих раненых госпитализированы.

Сегодня в 10.30 боевики обстреляли из минометов поселок Тошковка. Мины взорвались непосредственно в поселке у автобусной остановки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В Новотошковке в результате вчерашнего обстрела повреждены учебно-воспитательный комплекс и водонапорная башня. Осколками от минометных мин и артиллерийских снарядов иссечены поселковый совет и другие здания в самом центре Новотошковки. В ночь на понедельник боевики из стороны оккупированного Голубовского снова обстреляли поселок, на этот раз из гаубиц. К счастью, обошлось без раненых и погибших.

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Уточнены последствия вчерашнего обстрела поселка Трехизбенка (Новоайдарский район). Артиллерийские снаряды взорвались рядом с 5-этажным домом, где проживают работники противотуберкулезного диспансера. В одном подъезде взрывной волной выбиты окна, кроме того, загорелся лес вокруг диспансера. Административный и лечебный корпус не повреждены, люди в результате обстрела не пострадали.

В Золотом артиллерийские снаряды, выпущенные со стороны оккупированного Первомайска, разбили два частных дома. В одном во время обстрела прятались женщина с малолетним ребенком (они успели спрятаться в подвале), другой дом был пуст.