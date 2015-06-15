В Крымском погиб украинский военный, в результате обстрела село осталось без света
09:11, 15 июня 2015Война
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В течение воскресенья боевики неоднократно обстреливали с. Крымское, расположенное у автодороги Бахмутка, со стороны Сокольников.
REUTERS
Об этом на своем сайте сообщил глава Луганской ОГА Геннадий Москаль.
Известно, что жилищный сектор и мирные жители не пострадали, однако после 13-ти часов в ходе минометного обстрела тяжелые осколочные ранения получил 36-летний военный.
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"Раненого довезли в больницу, где через несколько часов он, к сожалению, скончался", - говорится в сообщении.
Последний минометный обстрел Крымского состоялся сегодня в 3 часа ночи.
Стоит отметить, что взрывами минометных мин перебита 35-Кв линия электропередач, обесточена часть села. Ремонтные работы начнутся после согласования выезда аварийных бригад с военными.
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