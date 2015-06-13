Москаль: боевики начали обстрел села Родина из тяжелой артиллерии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, сначала боевики обстреляли “нулевой” блокпост украинских силовиков при въезде в соседнюю Катериновку из автоматического оружия.

Читайте такжеБоевики обстреляли позиции сил АТО и несколько населенных пунктов в Луганской областиОгонь велся из лесной полосы на окраине Катериновки, что за 500 метров от блокпоста. Потом начали стрелять артиллерийские орудия крупного калибра.

Звука выстрела не слышно, только очень громкие взрывы, а это значит, что вражеская артиллерия расположена на дальнем расстоянии, вероятнее всего, в оккупированных Стаханове или Кировске», - говорится в сообщении.

Некоторые снаряды залетают и взрываются в селе Родина. Артиллерийский обстрел не утихает. Местные жители, которые минувшую ночь провели в подвалах и погребах через непрерывные обстрелы, снова вынуждены прятаться в укрытиях.

Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.