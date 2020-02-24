Боевики выпустили 8 мин по позициям Объединенных сил у Новотошковского - Минобороны

В результате прицельного вражеского обстрела потерь среди украинских военных нет.

Сегодня утром боевики российских вооруженных формирований выпустили из запрещенного минскими договоренностями вооружения 8 мин по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское.

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Как сообщается на сайте Министерства обороны, с начала текущих суток, 24 февраля, российско-оккупационные войска продолжили нарушение Минских соглашений.

"После 6:45 с направления от села Березовское оккупанты выпустили 8 мин калибра 120 мм по нашим позициям в районе пгт Новотошковское", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, боевых потерь среди украинских военных в результате прицельного вражеского обстрела нет.