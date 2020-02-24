Новое обострение на Донбассе: оккупанты обстреляли бойцов ООС и собственные позиции возле жилых домов

Террористы устроили циничную провокацию. Украинская армия несет службу в усиленном режиме.

Командование Операции объединенных сил сообщает о новом обострении ситуации на Донбассе около полуночи.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

"Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями. Оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Противник выпустил 20 снарядов по защитникам Кондрашовки Новой", - сообщает командование.

Там добавляют, что украинские защитники были готовы к провокации в честь 23 февраля.

"Перед обстрелом наших позиций, российские оккупанты с целью дискредитации подразделений Объединенных сил прибегли к вооруженным провокациям и нанесли огневые удары по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое", - говорится в сообщении.

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В командовании напомнили, что украинские бойцы никогда не ведут огонь по домам мирных жителей и не будут этого делать. "Эти преступные действия являются характерными только для российских оккупационных войск", - добавляют военные.

Сейчас Объединенные силы выполняют боевые задачи в усиленном режиме и готовы к вооруженным вражеским провокациям.

Напомним, за минувшие дни террористы дважды пытались атаковать украинские позиции. 18 февраля в результате утреннего боя на Донбассе погиб украинский воин, пятеро были ранены.