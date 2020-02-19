ООС: оккупанты 7 раз нарушили режим тишины, один военный ранен

Российские оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток российские оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, один военный Вооруженных сил Украины получил ранение.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксирована активность снайперской пары" , - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" террористы совершили пять обстрелов, два обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич".

"Сегодня, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке.