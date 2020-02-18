В штабе ООС рассказали об атаке оккупантов: полсотни выстрелов из танка и свыше двухсот мин

В районе боевого столкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.

Российские оккупационные войска применили тяжелую артиллерию и танки, атакуя украинские позиции в районе Золотого на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

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Оккупанты обстреляли наших защитников вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и Хутор Вольный, при этом активно использовали вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

«Так, российские оккупанты применяли артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм – 6 снарядов калибра 122 мм – 18 снарядов. Кроме того, оккупанты выпустили по позициям наших защитников более 164 мин из минометов калибра 120 мм и 44 мины из 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным штаба ООС, в районе Новотошковского оккупанты осуществили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка. Также в районе боевого столкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.

Как сообщал УНИАН, в результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения и двое контузию.