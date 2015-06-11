Боевики обстреляли Широкино и Бердянское из 152-мм гаубиц и 120-мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Шумно этой ночью было в районе Мариуполя. По Широкино и Бердянскому враг бил из мощных 152-мм гаубиц и минометов калибра 120 мм", - отмечают в штабе.

Также вечером боевики обстреливали из 120-мм минометов Пески и Шахту Бутовка, из 122-мм - окрестности Гранитного, из 120-мм и 122 мм - Новотошковку, что на Луганщине.

"В этом же секторе вечером возле населенного пункта Сизое произошло боевое столкновение наших защитников с диверсионно-разведывательной группой российско-террористических войск. В результате боя противник отступил. Среди наших бойцов потерь нет", - добавляют военные.

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Из стрелкового оружия и гранатометов боевики вели огонь на Артемовском направлении - в районе Майорска, Золотого, Ленинского и Троицкого. Также ночью из танков и гаубиц боевики обстреляли Водяное и Трудовское.

"Под утро боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм по Старогнатовке, Новогригоровке и Гранитному, что на Донецком направлении", - сообщили в штабе.

По данным пресс-центра АТО, за ночь было зафиксировано 10 пролетов БПЛА боевиков - преимущественно на Луганщине и Артемовском направлении.