Видно, как летят снаряды: в сети появилось новое видео утренних обстрелов боевиков вблизи Золотого

На Луганщине с утра обострилась ситуация: боевики пошли в наступление.

В сети опубликовано еще одно видео утренних обстрелов, которые осуществляют пророссийские террористы на Донбассе.

Запись опубликовала пользователь Oksana Dykhnich на странице в Facebook.

По ее информации, снято оно было в населенном пункте Кировск (после переименования - Голубовка), который оккупирован боевиками "ЛНР". С него террористы вели обстрел украинских позиций. На опубликованном видео видно, как летят снаряды, вероятно, в сторону позиций украинской армии.

"Сепары уже даже не стесняются, их говорящие головы спокойно выкладывают видео обстрелов наших позиций и населенных пунктов. Совместный патруль говорите?", - говорится в сообщении.

Как сообщали в штабе ООС, пророссийские боевики утром 18 февраля атаковали позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Из-за обстрелов украинская армия понесла потери, их точное количество в штабе пока не сообщают.

По информации СМИ, на этом участке фронта украинские военные были вынуждены покинуть свои позиции.