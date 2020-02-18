Обострение на Донбассе: Украина потеряла позиции вблизи Золотого - СМИ

Украинские бойцы понесли потери из-за обстрелов террористов.

Украинские военнослужащие в результате утренней атаки боевиков потеряли позиции неподалеку Золотого на Луганщине.

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, сегодняшние обстрелы террористов стали сильнейшими за последние несколько лет. Российские наемники также попадали в мирные районы.

По предварительной информации, в результате атаки боевиков на опорный взводный пункт в зоне ответственности 72-й бригады, украинские бойцы покинули этот небольшой участок фронта.

Опять же по предварительным данным, несколько украинских бойцов получили ранения. Их доставили в больницу, все в стабильном состоянии. Военные признают, что начало обстрелов по всей линии похоже на 2015 год, когда расстреливают не опорные пункты, а наносят удары по квадратам. Украинские военные стреляют в ответ.

Как сообщали в штабе ООС, пророссийские боевики утром 18 февраля атаковали позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Из-за обстрелов украинская армия понесла потери, их точное количество в штабе пока не сообщают.