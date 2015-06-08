Порошенко: С начала АТО погибли 112 милиционеров и 154 нацгвардейца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время церемонии вручения государственных наград милиционерам и бойцам Нацгвардии.

Читайте такжеНа Донбассе с 15 февраля погибли более 150 человек, среди них 50 мирных жителей - Полторак

Он отметил, что 20 тыс. правоохранителей пришли в зону АТО с начала боевых действий. Это настоящий пример служения народу Украины. Сегодня в зоне АТО на фронте, в прифронтовой зоне продолжают нести службу 3 тыс. 275 сотрудников милиции и военнослужащих Нацгвардии.

"К сожалению, лучшие ушли в вечность. С начала АТО погибли 112 работников милиции и 154 военнослужащие Нацгвардии Украины", - сказал Порошенко.

Глава государства поблагодарил тех сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии, которые защищают мир, суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

“На безымянных блокпостах, на улицах еще не так давно мирных городов прифронтового Донбасса, вы и ваши побратимы-пограничники, милиционеры-нацгвардейцы являетесь первым заслоном нашего независимого государства, и иногда цена такой защиты - ваша жизнь”, - подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил подвиг лейтенанта Нацгвардии Богдана Завады, который на блокпосту сам прикрыл отход и перегруппировку своих подчиненных, сдерживая натиск около сотни боевиков и четырех батальонов.

“Когда враг пытается начать террористическую войну в глубине территории Украины, вся надежда также на вас, дорогие мои. Когда через линию разграничения идут наркотики, идут контрабандой с оружием из РФ, мы надеемся на вас и на ваш профессионализм. Когда неизвестные люди в балаклавах неожиданно возникают возле стратегических объектов, провоцируя массовые беспорядки, дестабилизируя ситуацию внутри страны, им препятствует ваша железная выдержка”, - отметил президент.