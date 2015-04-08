Азаров, Царев и Олейник финансируют акции по дестабилизации ситуации в Украине - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

"У нас есть неопровержимые доказательства, они есть в материалах дела, которое находится у следователей", - сказал Лубкивский.

Читайте такжеБородай объяснил, что боевики не "взяли" Мариуполь из-за договоренностей с Ахметовым

В свою очередь, в пресс-центре СБУ сообщили, что, по полученной информации, начиная с января 2015 года, в Киеве при непосредственной организации и координации двух граждан Украины, среди которых бывший член Партии регионов, был проведенряд масштабных провокационных акций у столичной мэрии и Кабинета министров Украины, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в столичном регионе и в Украине в целом.

Как отметили в СБУ, такие акции проводятся в рамках так называемых "маршей белых косынок" от имени существующих только на бумаге общественных инициатив и объединений "За мир и справедливость" и "Народный приговор". Установлено, что организаторы и координаторы этих заказных акций на платной основе привлекают к протестным акциям граждан - от студентов до пенсионеров и безработных и бездомных - за вознаграждение в размере около 50-60 грн за час, готовых на различные провокационные мероприятия.

В частности, по данным СБУ, двое координаторов по указанию функционеров из РФ пытаются 9 апреля за денежное вознаграждение вывести на улицы Киева до 3 тысяч участников очередной акции, "недовольных" властью.

Как отметили в СБУ, принятыми проверочными мерами установлено, что названные выше двое граждан Украины, которые являются координаторами, непосредственно финансируются и контролируются из РФ. "Так, установлено, что деньги поступают из так называемого "офиса" бывшего премьер-министра Азарова и экс-народных депутатов от фракции ПР Царева и Олейника, которые в данное время находятся в Москве", - отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, ранее один из лидеров пророссийских боевиков Александр Ходаковский, подтвердил, что его деятельность финансирует Ринат Ахметов.