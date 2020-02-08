ООС: боевики 6 раз обстреливали украинских бойцов

7 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

7 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" противник совершил два обстрела по нашим позициям, а именно: неподалеку Новомихайловки - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Василевкой – из стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "ПИВНИЧ", а именно: дважды вблизи населенного пункта Орехово – из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил 5 снарядов, из миномета калибра 120 мм – 7 мин и 23 мин из 82-мм миномета, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов; рядом с Крымским – из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела; в районе населенного пункта Гладосовое – из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, а также противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вчера, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска из артиллерийских систем калибра 122 мм выпустили 12 снарядов и 120-мм минометов – 16 мин по защитникам Орехово. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщал УНИАН, вечером 7 февраля было известно, что вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.