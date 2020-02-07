Оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.

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Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета», - сообщили в штабе.

Один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», три - в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

«Сегодня, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов

потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое поражение. Оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня.