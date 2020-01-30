Оккупанты выпустили 8 мин по опорным пунктам подразделений Объединенных сил - Минобороны

По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один наш защитник ранен.

Оккупанты сегодня выпустили 8 мин 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Новотошковского Луганской области.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны, полковник Максим Праута во время брифинга.

«На Луганском направлении около 11.00 оккупанты выпустили 8 мин 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Новотошковского. На Донецком направлении с 9.00 противник из станковых противотанковых и автоматических гранатометов 50 минут обстреливал наши позиции в районе населенного пункта Березово», - отметил он.

По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один наш защитник ранен.