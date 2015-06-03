Вечером боевики попытались возобновить обстрелы позиции сил АТО в Марьинке

В 20:35 боевики пытались возобновить обстрелы позиции сил АТО в Марьинке, но благодаря вмешательству руководителя украинской стороны СЦКК генерал-майора Андрея Тарана их удалось остановить.

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на пресс-офицера Совместного центра по контролю и координации Руслана Семенюка.

"Примерно в 20:35 возобновился артиллерийский обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований. Было осуществлено около 10 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, а также из танков", - сообщил Семенюк.

Читайте такжеОколо тысячи боевиков штурмуют Марьинку, город охвачен пожаром - пресс-центр АТО"Группа, которую возглавил Таран, наблюдала это возобновление обстрела. Поэтому Таран в рамках СЦКК связался с представителями российской стороны и сообщил о возобновлении обстрелов в Марьинке. Таким образом российская сторона повлияла на НВФ, обстрелы прекратились", - сказал он.

"Благодаря своевременному вмешательству украинской стороны СЦКК удалось предотвратить развитие конфликта в населенном пункте", - добавил Семенюк.

Как сообщал УНИАН ранее, в районе Марьинки сегодня в результате боев погибли трое украинских бойцов, 31 - ранены.