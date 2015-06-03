В боях возле Марьинки погибли трое военных, 31 ранен – советник президента

Об этом сообщил советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

"Итог на 19:45: 3 погибших, 31 раненый (1 - 43 омпб, 1 - 34 омпб, 18 - 28 омбр, 10 - 30 омбр, 1 - НГУ), уничтожены 1 ГАЗ-66 и 2 УАЗ-452, 142 обстрела позиций АТО", - написал он.

Читайте такжеМилиция сообщает об одном погибшем в результате обстрела Марьинки боевиками

По словам Бирюкова, противник применял минометы 82 и 120 мм, артиллерию 122 и 152 мм, РСЗО БМ-21.

"Мы отвечали всем, чем можно по Минским соглашениями, и несколько раз не отвечали тем, чем нельзя отвечать. Начальник Генштаба получил от верховного главнокомандующего директиву на применение того, чем отвечать нельзя в том случае, если ситуация не стабилизируется. По странному стечению обстоятельств практически сразу ситуация стабилизировалась. С 17:45 активные бои и обстрелы прекратились, хотя и полной тишины нет", - добавил Бирюков.

Напомним, сегодня, 3 июня, российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, наибольший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, вблизи Донецка. Министр обороны Украины Степан Полторак сообщал, что украинские военные отбили наступление без потерь.

За минувшую ночь боевики в районе Марьинки и Красногоровки провели около 40 обстрелов с применением тяжелого вооружения.