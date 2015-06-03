Посол Франции заявил, что необходимо усилить работу над выполнением Минских договоренностей

Во Франции убеждены в необходимости усилить работу над выполнением Минских договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове сказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Ален Реми, комментируя сегодняшнее наступление боевиков на Донецком направлении.

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"Я не был в курсе этого возможного наступления, но я вижу в этом только одно значение - нужно дальше сильнее работать для выполнения Минских договоренностей. Как вы знаете, все политические силы в Украине договорились о том, что только Минские договоренности могут принести мирное решение сложившейся ситуации. Во всех областях прекращения огня, отвода оружия, а также политический элемент этого соглашения – конституционная реформа, децентрализация, подготовка предстоящих местных выборов и т. д. Нужно работать в этом направлении", - сказал Реми.

Как сообщал УНИАН, сегодня около четырех часов утра боевики начали наступление со стороны Донецка. Позже стало известно, что в Марьинку, где происходят вооруженные столкновения с боевиками, прибыло подкрепление Вооруженных сил Украины.

В свою очередь министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что военные без потерь остановили наступление боевиков на Марьинку.