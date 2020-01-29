Правительство упростило пересечение линии разграничения подросткам 14-16 лет

Согласно принятому постановлению, до 1 мая 2020 года они смогут пересечь линию разграничения по свидетельству о рождении.

Правительство поддержало решение упростить процедуру выезда из временно оккупированной территории подросткам 14-16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины или его потеряли.

Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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Согласно принятому постановлению, до 1 мая 2020 года они смогут пересечь линию разграничения по свидетельству о рождении, объясняют в ведомстве.

«Это станет возможностью для всех подростков, проживающих в ОРДЛО, приехать на контролируемую украинской властью территорию, оформить паспорт и в дальнейшем беспрепятственно пересекать КПВВ», – сказала глава профильного министерства Оксана Коляда.

Как сообщал УНИАН, террористическая группировка «ДНР» признает использование жителей оккупированных территорий паспортов граждан Украины.