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Правительство упростило пересечение линии разграничения подросткам 14-16 лет

15:36, 29 января 2020
Война
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Подростки смогут получить в Украине паспорт гражданина и беспрепятственно пересекать линию разграничения / фото УНИАН

Правительство поддержало решение упростить процедуру выезда из временно оккупированной территории подросткам 14-16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины или его потеряли.

Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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Согласно принятому постановлению, до 1 мая 2020 года они смогут пересечь линию разграничения по свидетельству о рождении, объясняют в ведомстве.

«Это станет возможностью для всех подростков, проживающих в ОРДЛО, приехать на контролируемую украинской властью территорию, оформить паспорт и в дальнейшем беспрепятственно пересекать КПВВ», – сказала глава профильного министерства Оксана Коляда.

Как сообщал УНИАН, террористическая группировка «ДНР» признает использование жителей оккупированных территорий паспортов граждан Украины.

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