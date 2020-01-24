Боевики признают украинские паспорта жителей ОРДЛО

В так называемых «республиках» считают, что паспорт гражданина Украины и «ДНР» являются равноправными документами.

Террористическая группировка «ДНР» признает использование жителей оккупированных территорий паспортов граждан Украины.

Об этом сайту террористов сообщил главарь боевиков Денис Пушилин.

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«Украинский паспорт в настоящее время является легальным документом, удостоверяющим личность, и имеет такую же законную силу, как и паспорт гражданина России или ДНР», – цитируют слова Пушилина Новости Донбасса.

В так называемых «республиках» считают, что паспорт гражданина Украины и «ДНР» являются равноправными документами. Пенсионеры с украинскими паспортами продолжают получать местные выплаты.

«С украинскими удостоверениями личности можно осуществлять любые действия в органах ЗАГС, в том числе вступить в брак, зарегистрировать рождение ребенка и другое», – уточнили в так называемом «министерстве юстиции ДНР».

Как сообщал УНИАН, российское оккупационное командование на Донбассе с начала года активизировало призывную кампанию.